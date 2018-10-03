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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 3 Ekim 2018 Çeyrek altın fiyatları )

03.10.2018 - 10:35
Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının ons fiyatı önceki kapanışa göre paralel seyrederken, gram altın 232 liradan, çeyrek altın ise 379 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 232 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve ons altındaki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 primle 231,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın üzerinde 232 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 379 lira, Cumhuriyet altını da 1.550 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.203,5 dolardan işlem görüyor.

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AA Finans Analisti İslam Memiş, İtalya bütçesine yönelik eleştirilerin artmasının yatırımcıları İtalya tahvillerinden uzaklaştırdığını ve güvenilir liman olarak altını tercih etmelerine neden olduğunu söyledi.

Altının ons fiyatının 1.200 dolar seviyesinin altında kalıcı olmadığına işaret eden Memiş,"Küresel piyasalarda İtalya endişesi devam ederse altının ons fiyatı, bu haftayı 1.200 dolar seviyesinin üzerinde tamamlayabilir." dedi.

Memiş, ons altında yükselişlerin devam etmesi için 1.207 doların kritik direnç seviyesi olduğunu belirterek, 1.187 doların ise destek seviyesi olduğunu dile getirdi.

Yurt içi piyasalarda dolar kuru ile altının ons fiyatında yaşanan yükselişlerin, gram altının toparlanmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, teknik olarak altının gram fiyatında 227-237 lira aralığını takip edeceklerini söyledi. 


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