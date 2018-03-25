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Yerli otomobilin yatırım bedeli 3 milyar dolar

25.03.2018 - 17:18

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil projesi için 3 milyar dolar yatırım yapılmasının ön görüldüğünü açıkladı.

CNN Türk yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Bakan Özlü, teknik ve mali analizlerin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, kurulacak şirketin CEO'sunun da Ortak Girişim Grubu tarafından çok yakında seçileceğini duyurdu. Özlü, "Küresel çapta başarılı olmuş 3 kişi arasında CEO seçilecek" dedi.

5 FARKLI KASA TİPİ

Bakan Özlü, yerli otomobilin orta sınıf (C) platformda olacağını ve 5 farklı kasa tipinden oluşacağını belirterek, ön görülen yatırım tutarının ise 3 milyar dolar hesaplandığını açıkladı.

Bakan Özlü, alternatifli teşvik ve destek modelleri üzerinde çalışıldığı aktardı. Bakan Özlü, batarya teknolojilerindeki gelişmelerin hızlı olduğuna işaret ederek

bu noktadaki maliyetlerin zaman içinde düşeceğinin öngörüldüğünü söyledi. Bakan Özlü, şarj istasyonları planlamalarına da geçildiğini aktardı.

Bakan Özlü, prototipin 2019'da oluşturulmasında bir sıkıntı görmediklerini belirtti.


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