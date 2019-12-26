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Yerli otomobilden bir video geldi

26.12.2019 - 14:47
Yerli otomobilden bir video geldi | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin yerli otomobili için yeni video paylaşıldı. Bu sefer elektrik, 4X4 sistemi ve zemindeki bataryaları gösterildi.

Yerli otomobilin lansmanına sayılı saatler kala son görseli Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu Twitter'dan açıkladı.

Farları, A sütunu, aynası, tavan çıtası, tamponu, difüzörünün ardından bugün de elektrik sisteminin görüntüsü yayınlandı. Elektrik sistemiyle birlikte bataryalar, ve 4 tekerde de bulunan elektrikli motor ön plana çıktı. Amortisörleri de videolarda yer aldı.

4 tekerden çekişli olacak olan yerli otomobilin arka tarafına ilişkin de silüet oluşmaya başladı. Yan cepheden de silüeti belli olan Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımı yarın gerçekleşecek.

SON TEKNOLOJİ OLACAK

Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

 


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