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Yeni yapılandırma Komisyon'dan geçti

11.05.2017 - 17:09 | Son Güncelleme : 11.05.2017 - 17:43

Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması, 1997 öncesi araçların hurdaya ayrılması halinde borçlarının silinmesini ve Emlak Bankası'nın tasfiye sürecinden çıkarılmasını da içeren 17 maddelik teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti.

Vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasının yanı sıra Emlak Bankası'nın tasfiye sürecinden çıkarılması ve 1997 öncesi araçların hurdaya ayrılması halinde borçlarının silinmesine dair yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

 

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın verdiği teklifle vatandaşların 1 Temmuz 2016 ile 31 Mart 2017 arasındaki borçlarını ödeyebilmeleri ve vergi yükümlülüklerini mücbir sebep nedeniyle zamanında ödeyemeyen mükelleflerin bu borçlarını yeniden bir yapılandırma yasasına ihtiyaç kalmayacak şekilde daha kolay ödeyebilmeleri amaçlanıyor.

Teklifle öngörülen bir diğer düzenleme de ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasına teşvik etmeye yönelik. Buna göre, 1997 model ve daha eski taşıtların 2018 sonuna kadar hurdaya ayrılması halinde ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ve idari para cezalarının silinmesi öngörülüyor.

EMLAK BANKASININ TASFİYE SÜRECİNDEN ÇIKARILMASI

Komisyonda kabulünün ardından TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak olan teklifle Emlak Bankası'nın tasfiye sürecinden çıkarılması da yer alıyor.

Teklifin ilgili 10. maddesi ile Emlak Bankası'nın marka değeri bilinirliği ve aktif varlıklarının yeterliliği dikkate alınarak, bu çerçevede tasfiye sürecinin sonlandırılması ve bankanın tekrar faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal komisyonda yaptığı açıklamada, "Bu yasal düzenlemenin sonunda BDDK nezdinde gerekli başvurular yapılacak ve banka faaliyete geçecek. Şu aşamada banka için bir özelleştirme ya da sektörel banka yapma planlarımız yok" dedi.

Ağbal önce bankanın yeni yönetiminin belirleneceğini ardından bu yönetimin hükümete bankanın geleceğine ilişkin bir plan getireceğini belirtti.

Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç de bankanın önemli bir marka değeri olduğuna dikkat çekerek "Bunu yok etmek doğru değil" dedi.

Görüşmeler sırasında verilen bilgilere göre bankanın şu an 256 milyon dolar karşılığı özsermayesi bulunuyor.

Öte yandan teklife ilişkin görüşmeler sırasında, maden bölgelerindeki ruhsatların tek bir şirkette birleştirilmesi için mevcut ruhsat sahiplerine bir fırsat vermeyi hedefleyen bir madde de eklendi. Muhalefet sonradan eklenene ilgili maddeye küçük işletmeleri rekabette geri planda bırakabileceği ve hukuka aykırı olduğu gerekçeleriyle itiraz etti.


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