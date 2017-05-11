‹ Önceki Haber İşsizlik maaşı başvuruları 28 yılın en düşüğünde İşsizlik maaşı başvuruları 28 yılın en düşüğünde Sonraki Haber › Yeni yapılandırma Komisyon'dan geçti Yeni yapılandırma Komisyon'dan geçti

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri arttı

11.05.2017 - 16:56 | Son Güncelleme : 11.05.2017 - 17:09

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 88.1 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 195 milyon dolar artışla 105 milyar 930 milyon dolara çıktı.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 5 Mayıs ile biten haftada Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 3 milyar 121 milyon dolar artarak 88 milyar 108 milyon dolara ulaştı. Brüt Döviz rezervleri bir önceki hafta 84 milyar 987 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 74 milyon dolar artarak 17 milyar 748 milyon dolardan 17 milyar 822 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 195 milyon dolar artışla 102 milyar 735 milyon dolardan 105 milyar 930 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):


Etiketler

‹ Önceki Haber İşsizlik maaşı başvuruları 28 yılın en düşüğünde İşsizlik maaşı başvuruları 28 yılın en düşüğünde Sonraki Haber › Yeni yapılandırma Komisyon'dan geçti Yeni yapılandırma Komisyon'dan geçti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
95.114 Değişim: -1,12% Hacim : 5.825 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 95.015 11.05.2017 Yüksek 96.491
Açılış: 96.474
3,5792 Değişim: -0,21%
Düşük 3,5660 11.05.2017 Yüksek 3,5929
Açılış: 3,58665
3,8944 Değişim: -0,13%
Düşük 3,8851 11.05.2017 Yüksek 3,9052
Açılış: 3,8994
140,89 Değişim: 0,23%
Düşük 140,13 11.05.2017 Yüksek 141,57
Açılış: 140,56
1,0871 Değişim: 0,03%
Düşük 1,0840 11.05.2017 Yüksek 1,0893
Açılış: 1,08677
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.