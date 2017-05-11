Merkez Bankası'nın döviz rezervleri arttı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 88.1 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 195 milyon dolar artışla 105 milyar 930 milyon dolara çıktı.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 5 Mayıs ile biten haftada Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 3 milyar 121 milyon dolar artarak 88 milyar 108 milyon dolara ulaştı. Brüt Döviz rezervleri bir önceki hafta 84 milyar 987 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 74 milyon dolar artarak 17 milyar 748 milyon dolardan 17 milyar 822 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 195 milyon dolar artışla 102 milyar 735 milyon dolardan 105 milyar 930 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

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