‹ Önceki Haber Türkiye 10 yıllık tahvil faizi rekor kırdı Türkiye 10 yıllık tahvil faizi rekor kırdı Sonraki Haber › Resmi Rezerv Varlıkları azaldı Resmi Rezerv Varlıkları azaldı

Yeni Fed başkanı bu iki isimden biri olacak

27.10.2017 - 10:10 | Son Güncelleme : 27.10.2017 - 10:41

Trump'ın Fed başkanlığına Powell veya Taylor'dan birini getirmeyi düşündüğü bildirdildi.

Konuya ilişkin bilgisi olan üç kaynak, ABD Başkanı Trump'ın Fed başkanlığına yatırım bankacısı Jerome Powell veya Stanford Üniversitesi ekonomisti John Taylor'dan birini getirmeyi düşündüğü bildirdi. 

##$HABER_1441579$##

Powell ve Taylor'un para politikasına bakış açısı oldukça farklı olabilir. Birkaç kişi, Trump'ın Fed başkanlığı süreci sona ererken karar değiştirebileceği ve son kararın henüz verilmediği konularında uyarıda bulundu. 

Ancak, Trump'ın iki tercihinin Powell ve Taylor olarak gelişmesi, Fed başkanlık sürecine biraz daha netlik getirdi. 


‹ Önceki Haber Türkiye 10 yıllık tahvil faizi rekor kırdı Türkiye 10 yıllık tahvil faizi rekor kırdı Sonraki Haber › Resmi Rezerv Varlıkları azaldı Resmi Rezerv Varlıkları azaldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.437 Değişim: 0,10% Hacim : 1.632 Mio.TL Son veri saati : 11:40
Düşük 106.932 27.10.2017 Yüksek 107.664
Açılış: 107.096
3,8249 Değişim: 0,12%
Düşük 3,8110 27.10.2017 Yüksek 3,8433
Açılış: 3,82045
4,4517 Değişim: -0,07%
Düşük 4,4374 27.10.2017 Yüksek 4,4677
Açılış: 4,4549
156,05 Değişim: 0,26%
Düşük 155,31 27.10.2017 Yüksek 156,44
Açılış: 155,64
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.