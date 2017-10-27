Yeni Fed başkanı bu iki isimden biri olacak

Trump'ın Fed başkanlığına Powell veya Taylor'dan birini getirmeyi düşündüğü bildirdildi.

Konuya ilişkin bilgisi olan üç kaynak, ABD Başkanı Trump'ın Fed başkanlığına yatırım bankacısı Jerome Powell veya Stanford Üniversitesi ekonomisti John Taylor'dan birini getirmeyi düşündüğü bildirdi.

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Powell ve Taylor'un para politikasına bakış açısı oldukça farklı olabilir. Birkaç kişi, Trump'ın Fed başkanlığı süreci sona ererken karar değiştirebileceği ve son kararın henüz verilmediği konularında uyarıda bulundu.

Ancak, Trump'ın iki tercihinin Powell ve Taylor olarak gelişmesi, Fed başkanlık sürecine biraz daha netlik getirdi.