Türkiye 10 yıllık tahvil faizi rekor kırdı

Türkiye'nin 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi rekor tazeledi.

Türkiye'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizleri, Cuma günkü işlemlerde 12 baz puan artarak yüzde 12.05'e yükseldi. Türk Lirası cinsinden varlıklar, jeopolitik gerginlik, Türkiye ile ABD arasındaki siyasi gerilim ve bankalara ilişkin basında çıkan haberlerin etkisiyle bu hafta düşüş kaydetti.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Türk Lirası 3.70'in altında başladığı haftada Perşembe günkü işlemlerde 3.84 seviyesini aştı. ABD'de vergi indirimine ilişkin gelişmeler de gelişen piyasa varlıklarının dolar karşısında gerilemesinde etkili oldu.