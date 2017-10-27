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Türkiye 10 yıllık tahvil faizi rekor kırdı

27.10.2017 - 10:07

Türkiye'nin 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi rekor tazeledi.

Türkiye'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizleri, Cuma günkü işlemlerde 12 baz puan artarak yüzde 12.05'e yükseldi. Türk Lirası cinsinden varlıklar, jeopolitik gerginlik, Türkiye ile ABD arasındaki siyasi gerilim ve bankalara ilişkin basında çıkan haberlerin etkisiyle bu hafta düşüş kaydetti.

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Türk Lirası 3.70'in altında başladığı haftada Perşembe günkü işlemlerde 3.84 seviyesini aştı. ABD'de vergi indirimine ilişkin gelişmeler de gelişen piyasa varlıklarının dolar karşısında gerilemesinde etkili oldu.


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