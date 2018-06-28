Yeni başkan 30 Haziran'da belli olacak

TİM 30 Haziran Cumartesi günü gerçekleştireceği 25'inci Olağan Genel Kurulu'nda yeni başkanını seçecek. TİM Genel Kuruluna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği 25'inci Genel Kurul'da TİM yeni Başkanını seçecek. 2018 yılı ihracat şampiyonlarının da ödüllerini alacağı etkinlik Haliç Kongre Merkezi'nde tüm gün devam edecek.

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AA'nın haberine göre: Genel kurulun açılış bölümüne katılması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ilk kez iş dünyası ve ihracatçılara hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 2017 yılı ihracat şampiyonlarına da ödüllerini verecek.

Öğleden sonraki bölümde, 27 kişiden oluşan TİM Sektörler Konseyi başkanlarının belirlenmesi, TİM başkan adaylarının konuşmaları ve oy kullanma işlemlerinin ardından yeni Başkan açıklanacak.

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