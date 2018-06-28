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TÜSİAD Başkanı Bilecik: Enflasyonu çözmeliyiz

28.06.2018 - 12:42 | Son Güncelleme :
TÜSİAD Başkanı Bilecik: Enflasyonu çözmeliyiz

TÜSİAD Başkanı Bilecik, "Kalıcı değişim istiyorsanız resmin çerçevesini değil, resmi değiştirmeliyiz. Bu anlamda ilk olarak da karşımıza enflasyon çıkıyor" dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Bloomberg HT'de önemli açıklamalarda bulundu. Seçim sonrasında iki arzuları olduğunu belirten Bilecik "Toplumda uzlaşma, ekonomide reform lazım. Özellikle Meclisimizin kanun yapma, etkin denetleme ve tüm partilerin uzlaşma anlayışı içinde yoğun çalışması dileğindeyiz" dedi.

"Artık işimize bakmamız gerekiyor" diyen Bilecik, "Bunun için gerek yasama, gerek yürütme erkinin gereken tüm reform gündemini ortaya koyması gerekiyor" diye konuştu.

Ekonomide zor bir süreçten geçildiğini belirten Bilecik güven veren, yapısal reformları gerçekleştirmeye yönelik bir ekonomik programın varlığına ihtiyaç olduğunu söyledi.

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"ENFLASYONU ÇÖZMELİYİZ"

Bilecik, "Kalıcı değişim istiyorsanız resmin çerçevesini değil, resmi değiştirmeliyiz. Bu anlamda ilk olarak da karşımıza enflasyon çıkıyor. Benzerlerimize bakınca dünyada bu problemi çözemeyen 2 ülke var, biri Arjantin bizi de biziz. Yepyeni bir ekonomi programıyla bunların altından kalkmak mümkün" dedi.

"GÜÇLÜ KURUMLAR, KURALLI EKONOMİ"

Bilecik yeni yapıda güçlü kurumlar ve kurallı ekonominin önemli olacağına dikkat çekerek "Ülkeye daha fazla yatırımcı çekmek için daha güvenli liman hikayesini yazmamız gerekir" dedi.

Yapılması gerekenleri de sıralayan Bilecik "Nerelerde sıkıntımız olduğunu kabul etmemiz gerekir, sonrasında enflasyon hedefinde öncelikle tek haneye, sonra %5'in altına düşürecek bir yapıya kararlı bir şekilde gidilmeli. Mali disiplinin sürdürülmesi önemli. Sermaye piyasalarının geliştirilmesi şart. Yapısal reformlarla verimlilik artırılmalı, yargı başta olmak üzere, iş gücü, eğitim ve AB başta olmak üzere dış politikaların güçlü olması gerekir" diye konuştu.

Bilecik bunların yanı sıra sanayinin dijital dönüşümünün de yakalanması gerektiğini belirtti. 

 


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