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Yavuz Akdeniz'e açılıyor

20.06.2019 - 14:07 | Son Güncelleme :
Yavuz Akdeniz'e açılıyor | Ekonomi Haberleri

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine başlayacak olan Yavuz sondaj gemisi Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki limandan bugün yola çıkıyor. Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'e uğurlanması töreninde konuşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Hem kendi haklarımızı, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını savunacağız. Türkiye'nin kararlılığına kimse engel olamayacak" açıklamasında bulundu.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasından öne çıkanlar:

* Gün gelecek Akdeniz'de, gün gelecek Karadeniz'de. Galata Kulesi'nden 36 metre daha uzun sondaj gemimiz. Dinamik pozisyonlama ile 6 metrelik dalgalarda bile devam ediyor. Hem asıl hem de yardımcı işlerin yapılabildiği operasyonlara imkan tanıyor. Tüm çalışmalarımızı uluslararası kurallara göre olacak. Sondaj esnasında çevreye ve canlılara zarar vermeyen çevre dostu bir işlem ortaya koyacağız. Atık bertaraf sistemini gemimize ekleyerek operasyonlarımızı daha çevreci hale getirmiş olduk. 

* Fatih gemimizden edindiğimiz uluslararası iş becerisine sahip mühendislerimiz ile Yavuz denizlere açılmaya hazır. Yavuz Akdeniz'in derinliklerini kazdıkça ülkemiz ve bölgemiz daha da güçlenecek. Yavuz Akdeniz'de istikrar, barış sağlayacak. 

TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞINA KİMSE ENGEL OLMAYACAK

* Arkasına Cumhurbaşkanımızı, personelimizi alan Yavuz Karpaz 1 kuyusu için Doğu Akdeniz'de başlayacak. 3300 derinlikle 3 ayda tamamlayacak. 140 personelimiz emek ve bilgilerini milletimizin geleceği için ortaya koyacak. Tek arzumuz hidro-karbon rezervlerini milletimize sunmak. Türkiye hiçbir zaman haksızlığa ve emri vakiye göz yummayacak.

BU GEMİLERİMİZ KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN İLK ADIMIDIR

* Hem kendi haklarımızı hem de KKTC'nin haklarını savunacağız. Güney Kıbrıs'ın taraftar toplamak için AB'nin arkasına sığınması düştüğü durumun vahametini göstermektedir. Kıbrıslı kardeşlerimizin dışarıda kaldığı her durumun sonu hüsrandır. Bazı bölge dışı aktörleri uyarmak istiyorum. Hiçbir sonuca ulaşmayacak illüzyonların peşine düşmeyin.

* Haklarımızın gasp edilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Fatih, Yavuz, Oruç Reis birbirinden bağımsız günü birlik politikalar sonucu dahil olmadı. Kutlu bir yürüyüşün ilk adımlarıdır. 


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