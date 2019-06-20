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Rolls-Royce ve Siemens arasında anlaşma

20.06.2019 - 12:51
Rolls-Royce ve Siemens arasında anlaşma | Ekonomi Haberleri

Rolls-Royce, elektrifikasyon stratejisini geliştirmek ve havacılığın üçüncü çağında daha aktif rol almak üzere Siemens'in elektrikli ve hibrit-elektrikli havacılık propülsiyon faaliyetlerini satın almak için anlaşma imzaladı.

Rolls-Royce'tan yapılan açıklamaya göre, Almanya ve Macaristan merkezli eAircraft işletmesini satın alma işleminin 2019 sonunda tamamlanması bekleniyor. Rolls-Royce Elektrik Departmanı Direktörü Rob Watson, "Elektrifikasyon, havacılığı, gaz türbinlerinin piston motorların yerini alması kadar önemli ölçüde etkileyecek" dedi ve ekledi:

"Gökyüzüne daha sessiz ve daha temiz hava taşımacılığının yeni bir sınıfını getirecek olan, havacılığın üçüncü çağının şafağındayız. Elektrifikasyonda öncülük stratejimizi gerçekleştirirken çok önemli adımlar attık. Bu adımlar, portföyümüze stratejik becerileri ve teknolojiyi de ekleyerek havacılıktaki çalışmalarımızı hızlandıracak nitelikte ve uzmanlığımızı artırıyor. Hibrit güç ve propülsiyon sistemlerinden oluşan bir ürün yelpazesi geliştiriyoruz."

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Rolls-Royce Teknoloji Kurulu Başkanı Paul Stein de saf elektrikli veya tamamen elektrikli propülsiyonun, yakın gelecekte daha küçük uçakları çalıştırırken, daha büyük uçakların elektrifikasyonu gaz türbini evrimleriyle birleştiren hibrit-elektrikli çözümlere bağlı kalacağını belirtti.

Rolls-Royce ve eAircraft ekibi daha önce, uçuş sırasında bölgesel uçakları çalıştırmak için gerekli hibrit-elektrik propülsiyonu sergileyecek E-Fan X test uçağı projesi için çalışmışlardı. 

Yüksek ölçülü bir motor olan ve geliştirildiği günden bu yana 170 çeşidin üzerinde sabit kanatlı askeri, sivil uçak ve helikopterleri çalıştıran Rolls-Royce M250 gaz türbini için saha testleri gerçekleştirildi. Bu türbin, motorun dahili batarya sistemini şarj eden bir turbo-jeneratör olarak seri hibrit konfigürasyonunda çalışıyor.

Rolls-Royce M250, uçağın itme gücünün, bir motor ve elektrikli sistem kombinasyonuyla çalıştığı paralel bir hibrit sisteme sahip. Turbo elektrik modundayken ise motorun itme gücü ve uçağın diğer güç ihtiyaçları için de elektrik gücü tedarik eden saf bir turbo-jeneratör olarak çalışıyor.


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