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Yatırımcıların yeni gözdesi Kilis

24.07.2017 - 09:23

Sunduğu imkanlar ve Suriye'ye olan sınır kapısıyla yatırımcıların gözdesi olmaya hazırlanan Kilis'teki Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne, mevcut alanın 17 katından fazla yatırımcı talebi geldi.

Kalkınmada 6. bölgede yer alan Kilis’te hazırlıkları tamamlanan Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), ülkenin çeşitli yerlerindeki yatırımcıların gözdesi haline geldi.

Ücretsiz yatırım yeri tahsisi, Katma Değer Vergisi istisnası, çeşitli vergi indirimleri, sigorta primi ve gelir vergisi muafiyeti gibi yatırımcılara önemli teşviklerin sunulduğu 6. bölge kapsamında yer alan Kilis’te kurulan Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas OSB’de yer tahsisi için şu ana kadar bin 900 yatırımcı müracaatta bulundu.

Yenişafak'ın haberine göre; coğrafi konumu itibarıyla ülkenin Suriye ve Ortadoğu’ya açılan kapısı olan Kilis’te yatırım yapmak isteyen iş adamları, özellikle Hassa-Dörtyol tünel bağlantılarının da tamamlanmasıyla İskenderun Limanı’na daha kısa sürede ulaşabilecek.

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ULAŞIM AĞI GENİŞ

Kilis Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Polateli Tekstil İhtisas OSB’sinin, Gaziantep’teki 4 OSB’den 4 kat daha büyük alana sahip olduğunu aktardı.

OSB’deki yatırımlar tamamlandığında 100 bin kişinin istihdam edilebileceğine dikkati çeken Öndeş, “Burası stratejik açıdan da çok önemli. 80 kilometre sonra denizdesiniz, 20 kilometre sonra Ortadoğu’dasınız ve 40 kilometre sonra havaalanına gidebilirsiniz" dedi.


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