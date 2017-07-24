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Sterlin yatırımcısı dikkat! Değer kaybedebilir

24.07.2017 - 09:22

Voya Investment'a göre İngiltere'de büyümenin yavaşlaması ve BOE'nin faiz artırmaması GBP'yi zayıflatacak.

Dünyanın önde gelen yatırım şirketlerinden Voya Invesment Management'ın portföy yöneticilerine göre İngiltere'de büyümenin yavaşlaması ve BOE'nin bu yıl faiz oranlarında değişikliğe gitmemesi olasılığını güçlenmesi İngiliz Sterlini'ne (GBP) değer kaybettirecek.

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Voya Invesment'ın portföy yöneticilerine göre GBP'nin ABD Doları karşısında cuma günkü kapanış seviyesi olan 1,2960'dan 1,10 seviyesine kadar, yüzde 15 civarında, değer kaybetmesi olasılığı var.

Portföy yöneticileri İngiltere'de GSYH büyüme oranını 2. çeyrekte yüzde 1'in hafif altında ve 2017'nin tamamında yüzde 1,5 civarında olacağını da tahmin ediyorlar.


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