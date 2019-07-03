Yastık altından servet çıktı | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanlığı’nın raporuna göre yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla geçtiğimiz yıl 1.7 ton altın tahvili, 2.5 ton altına dayalı kira sertifikası olmak üzere toplam 4.2 ton altın karşılığı senet ihraç edildi.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2018 raporuna göre yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla ilk defa 2017 yılı ekim ayında altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı. Bu kapsamda, 2018 yılında 1.7 ton altın tahvili ve 2.5 ton altına dayalı kira sertifikası olmak üzere toplam 4,2 ton altın karşılığı senet ihraç edildi. Aynı amaçla 2018 yılında, bireysel yatırımcılara yönelik Euro ve ABD Doları cinsi devlet tahvili ve Euro cinsi kira sertifikası ihraçları gerçekleştirildi.