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Piyasalar enflasyon verisini takip edecek

03.07.2019 - 09:19
Piyasalar enflasyon verisini takip edecek | Piyasa Haberleri

Ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0.08 artmasını beklerken; enflasyonun yıl sonunda yüzde 15.25 olacağını tahmin ediyor.

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve ABD ile Avrupa arasında ticaret geriliminin artmasına ilişkin tedirginliklerle hafta başından bu yana gözlenen pozitif hava bugün negatife dönerken, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise yoğun veri takvimi takip edilecek.

Hafta başında G20 Liderler Zirvesi'nden gelen haber akışından moral bulan piyasalarda, İran yönetiminin, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurması ile jeopolitik riskler yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti.

Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Almanya ve Fransa ortak bir açıklama yaparak İran'a nükleer anlaşmayla belirlenen uranyum zenginleştirme oranına geri dönme çağrısı yaptı. Buna karşılık İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise ülkesinin nükleer anlaşmaya tam uyumunun, Avrupa ülkelerinin Tahran'a yönelik ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nin AB'ye uygulanabilecek ek vergileri kapsayan 4 milyar dolar değerindeki ürünün listesini yayımlaması, ABD ile Avrupa arasındaki ticaret gerilimine ilişkin tedirginlikleri artırdı.

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Rusya'da deniz kuvvetleri için okyanusta inceleme yapan su altı araştırma gemisinde çıkan yangın nedeniyle 14 denizci yaşamını yitirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm programlarını iptal ederken, Rus medyası, yangının meydana geldiği denizaltında nükleer çalışmaların yürütüldüğünü iddia etti.

Gelişmelerin piyasalarda bugün negatif yönde fiyatlamaların ağırlık kazanmasını beraberinde getirmesi beklenirken, dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,26, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Artan risk algısı ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri, dün yüzde 2'nin altına inmesinin ardından bugün de gerilemesini sürdürdü ve yüzde 1,948'e kadar geriledi.

Avrupa tarafında dün, AB üyesi ülkelerin liderleri, AB Komisyon Başkanlığı'na Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanlığı'na Charles Michel, AB Yüksek Temsilciği'ne Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı'na ise Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kaldı. Pay piyasalarında ise dün yükseliş yaşanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,04, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,16 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82 değer kazandı.

Asya'da jeopolitik riskler ve ticaret gerilimine ilişkin endişelerin yanı sıra Çin ve Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentilerin altında kalması, pay piyasalarına düşüş olarak yansıdı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,76 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,79 düşüşle seyrederken, güvenli liman alımları ile yene olan talebin artması sonrası dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 107,6 seviyelerine geriledi.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün 26 Mart'tan bu yana ilk kez 100.000 puanın üzerine çıkarken, günü de yüzde 0,47 değer kazancıyla 100.200,97 puandan tamamladı. Dün günü 5,6570 seviyelerinden tamamlayan dolar/TL ise bugün 5,6440 civarında dengelendi.

Analistler, yurt içi piyasaların, gerek iç dinamikler gerekse de politik gelişmelerin desteğiyle küresel piyasalardan pozitif ayrışmaya devam ettiğini belirterek, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların bundan sonraki yönü üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

Bugün yurt dışında ise Avro Bölgesi hizmet sektörü ve bileşik PMI, ABD dış ticaret ve dayanıklı tüketim malı siparişleri verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 100.000 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 101.500 puanın test edilebileceğini, 99.100 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin yüzde 0,08 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,25 olarak belirlendi. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,08) göre, bir önceki ay yüzde 18,71 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Enflasyon, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,95'lik, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 18,71 artış göstermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle;

10.00 Türkiye, haziran ayı enflasyon 
11.00 Avro Bölgesi, haziran hizmet sektörü ve bileşik PMI 
14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları 
15.15 ABD, haziran ADP özel sektör istihdam 
15.30 ABD, mayıs dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik başvuruları 
16.45 ABD, haziran hizmet sektörü ve bileşik PMI 
17.00 ABD, mayıs ayı fabrika ve dayanıklı tüketim malı siparişleri 
17.00 ABD, haziran ayı ISM imalat dışı endeks 


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