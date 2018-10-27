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Yarım asırlık dev konkordato istedi

27.10.2018 - 09:14
Yarım asırlık dev konkordato istedi | Ekonomi Haberleri

Denizliliİ Bababalım ailesi tarafından yarım asrı aşkın bir süre önce kurulan Pamukkale Turizm, konkordato talebinde bulundu. Ünlü marka adına yapılan açıklamada ise, seferlerde herhangi bir değişikliğin olmayacağı, yaşanan sıkıntının ise geçici olduğu kaydedildi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; İZMİR Ticaret Mahkemesine önceki gün başvuran Pamukkale Turizm için üç aylık geçici mühlet verildi. Karayolu yolcu taşımacılığında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olan Pamukkale Turizm’e ve bağlı iki şirket için konkordato talep edildi. Mahkeme, üç şirket için de 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Kararla birlikte, şirket faaliyetlerinin denetimi için de geçici konkordato komiser heyeti atandı. Pamukkale Turizm'in kurucu ortaklarından Turan Bababalım, yaşadıkları zorlu sürecin geçici olduğunu kaydetti.3 BİN 500 KİŞİ ÇALIŞIYOR 

"Pamukkale Turizm olarak 56 yıl önce sizleri Denizli’de Bababalım ailesi tarafından kurulduk. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartların yarattığı olumsuzluklar sonucu borçlarımızı yapılandırmak zorunlu hale geldi. Bu kısa yapılandırma ve planlama sürecinde amacımız, 3.500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız, yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesinin haklarını korumak ve yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam etmektir.

SEFERLERDE DEĞİŞİKLİK YOK

Seferlerimizde hiçbir değişiklik olmayıp, normal seyrinde devam edecektir. Ülke ekonomimize istihdam sağlamayı ve yolcularımızı sevdiklerine ulaştırmayı aynı sorumluluk bilinci ile sürdüreceğiz. Sevgi ve güven ile yıllardır bizi tercih eden, 7’den 70’e tüm yolcularımızın bu geçici süreçte de bizleri yalnız bırakmayacaklarına inancımız tamdır."

NAKİT AKIŞI BOZULDU

Pamukkale Turizm avukatları Av. Uğur Burak Duru ve Av. M. Kürşat Çoşkun ise yaptıkları açıklamada, şirketin 15 milyonu bulan yolcusunun olduğu kaydederek "Ağırlaşan piyasa koşulları hepimizin malumudur. Bozulan nakit akışımızı düzenleyerek, borçlarımızı sağlıklı bir şekilde ödeyebilmek için vadeli konkordato talep ettik. Amacımız geçici olduğuna inandığımız bu süreçten yeniden yapılanma ile alnımızın akıyla çıkmaktır" dedi.

Şirketin, Pamukkale ve Anadolu markası altında faaliyet gösteren 600 otobüsü bulunuyor. 


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