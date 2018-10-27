‹ Önceki Haber Kredi sicili temizlenebilir mi? Kredi sicili temizlenebilir mi? Sonraki Haber › Yarım asırlık dev konkordato istedi Yarım asırlık dev konkordato istedi

Yeni Havalimanı’nın enerjisi Total’den

27.10.2018 - 09:09
Yeni Havalimanı’nın enerjisi Total’den | Ekonomi Haberleri

Nisan 2016’dan bu yana Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye’nin önde gelen akaryakıt şirketlerinden Total Oil Türkiye AŞ, İstanbul yeni havalimanı ziyaretçilerine hizmet verecek Total Havalimanı istasyonunu açacağını açıkladı.

Total Oil Türkiye, bu istasyonla birlikte havalimanı sınırları içerisinde ziyaretçilerin kullanımına yönelik tek akaryakıt istasyonunun sahibi olacak. İstanbul Yeni Havalimanı yolcularına ve araçlarına hizmet verecek olan, yaklaşık 5 bin metrekarelik alana sahip istasyon, 9 akaryakıt, 3 LPG olmak üzere 12 ayrı pompa adası ile servis sağlayacak. En son teknolojiyle donatılmış istasyonun içerisinde, yolcuların birçok ihtiyacına cevap verebilecek, geniş ürün çeşitliliğine sahip Cafe Bonjour market de yer alacak.

GÜÇLÜ TÜRKİYE

İstanbul yeni havalimanı bünyesinde açılacak yeni istasyon hakkında konuşan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, yatırımlarını hız kesmeden sürdüreceklerini belirtti. Yıldırım Demirören, “Türkiye’nin yüzde 100 yerli ve milli sermayeye sahip lider şirketlerinden Demirören Holding olarak her zaman olduğu gibi bugün de, büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle çalışıyoruz. Amacımız, ülkemize değer katmak, insanımıza hak ettiği ürün ve hizmetleri sunmak. Bu kapsamda ülkemiz için gurur kaynağı olan ve aynı zamanda dünyanın en büyük havalimanı olma özelliği taşıyan İstanbul Yeni Havalimanı içerisinde Total akaryakıt istasyonumuzu açmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

TEKNOLOJİK PROJELER

Total Oil Türkiye AŞ Satış Direktörü Göker Gürkaya ise, “Total Oil Türkiye olarak müşterilerimize birçok farklı alanda yenilikçi hizmetler sunuyor, sektörümüzde ilkleri gerçekleştirerek pazar payımızı artırmayı sürdürüyoruz. Bu istasyonumuzda da yine teknoloji tabanlı pek çok özel projeyi hayata geçireceğiz. İstasyon ağımızı hızla genişletiyor, bir yandan da istasyonlarımızdaki hizmet anlayışını geliştiriyoruz. İstanbul yeni havalimanı gibi stratejik noktalarda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Total Oil Türkiye olarak yeni dönemde pazarlama faaliyetlerimizi de artırdık. Yeni imaj kampanyamız ve reklam filmimizde ‘Türkiye’nin Enerjisi Güzel’ dedik. Şimdi bu enerjiyle tüm Türkiye’yi kucaklıyoruz” dedi.


‹ Önceki Haber Kredi sicili temizlenebilir mi? Kredi sicili temizlenebilir mi? Sonraki Haber › Yarım asırlık dev konkordato istedi Yarım asırlık dev konkordato istedi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
90.542 Değişim: -3,42% Hacim : 5.742 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 90.542 26.10.2018 Yüksek 94.036
Açılış: 93.973
5,5878 Değişim: -0,82%
Düşük 5,5658 27.10.2018 Yüksek 5,6604
Açılış: 5,634
6,3782 Değişim: -0,44%
Düşük 6,3392 27.10.2018 Yüksek 6,4329
Açılış: 6,4061
221,87 Değişim: -0,59%
Düşük 220,86 26.10.2018 Yüksek 224,62
Açılış: 223,18
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.