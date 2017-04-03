"Yapısal reformlar hayati önem taşıyor"

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, yapısal reformların orta ve uzun vadede verimliliği, rekabet gücünü ve büyümeyi artırmada hayati bir önem taşımakta olduğunu söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, basına kapalı olarak gerçekleştirilen Orta Asya, Karadeniz Bölgesi ve Balkan Ülkeleri Guvernörler Kulübü toplantısında yaptığı konuşmasında ekonomik dayanıklılığı artırma konusundaki çalışmaları kararlılıkla sürdürmenin ve yapısal reformlara odaklanmanın önemini vurguladı ve para politikası ile mali ve makro ihtiyati önlemlerin yapısal düzenlemelerin yerini tutamayacağını ifade etti.

Ekonomik dayanıklılığı tesis edebilmek için elverişli bir iş ortamına, esnek işgücü ve ürün piyasalarına ve etkin sosyal güvenlik sistemlerine ihtiyaç olduğunu belirten Çetinkaya, uzun vadeli büyümeyi güçlendirmenin ve rekabeti ve verimliliği artırmanın yolunun, birbiriyle uyumlu yapısal reform stratejilerinden geçtiğinin altını çizdi.

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Çetinkaya ayrıca gelişmiş ülke ekonomilerinde bir güçlenme olduğunu da belirterek iyileşme hızlarında farklılıklar olmakla birlikte gelişmekte olan ülke ekonomilerinde ise dibe vuruşu takiben bir toparlanma gözlendiğini belirtti.

GUVERNÖRLER KULÜBÜ TCMB EV SAHİPLİĞİNDE TOPLANDI

Orta Asya, Karadeniz Bölgesi ve Balkan Ülkeleri Guvernörler Kulübü Merkez Bankası (TCMB) ev sahipliğinde 2-4 Nisan'da Antalya'da toplandı.

Üye ülke merkez bankaları yılda iki kez başkanlar düzeyinde toplanıyor ve bu toplantılarda para politikası uygulamaları ile güncel ekonomik ve finansal gelişmeler ele alınıyor.

İlgili kulüpte Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çekya, Çin, Ermenistan, Gürcistan, Hırvatistan, İsrail, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Tacikistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan bulunuyor.