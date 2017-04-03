Hükümetten 'enflasyon' değerlendirmesi

Ekonomi Bakanı Zeybekci, enflasyonun mayıs ayının sonunda tek haneye ineceğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, CNN Türk televizyonunun canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi. Zeybekçi büyüme rakamları ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"2017 birinci çeyreğindeki büyüme beklentilerimizin çerçevesinde, (2017'de) OVP'nin üzerinde gelecek. İhracat 2016'nın son çeyreğinde büyümeye son defa eksi katkı verdi. Bu yıl birinci çeyrekten itibaren, ihracatın büyümeye daha fazla pozitif katkı verdiğini göreceğiz."

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçen hafta açıkladığı rakamlara göre 2016 yılı geneli büyümesi yüzde 2.9 olarak gerçekleşmişti. Zeybekci de geçtiğimiz haftaki değerlendirmesinde büyümenin kalıcı olarak yüzde 5'ler düzeyine yükseleceğini dile getirmişti.

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GÜNDEME GELİRSE ÖTV İNDİRİMİNİ DESTEKLERİM

ÖTV indiriminin uzamasının hükümetin gündemine gelmediğini belirten Zeybekçi, "İndirimin uzaması değerlendirilebilir belki ama bu Maliye Bakanımızla yapacağımız bir çalışmaya bağlıdır. Hükümetin gündemine gelirse ben destekleyici olurum" dedi.

Bakanlar Kurulu'nun Şubat'ta aldığı bir kararla, klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV 30 Nisan tarihine kadar sıfırlanmıştı.

'HAYIR' ÇIKMASI DÜNYANIN SONU DEĞİL

AKP olarak referandumdan güçlü bir 'evet' çıkmasını beklediklerini de yineleyen Zeybekçi, referandum sonucunun piyasalara olası yansımasını da şöyle değerlendirdi:

"16 Nisan'dan itibaren Türkiye ekonomisiyle ilgili istikrar ve öngörülebilirlik satın alınacaktır. Referandumdan hayır çıkması halinde Türkiye için dünyanın sonu değildir. Ama evet gibi olumlu bir etkisi olmayacaktır. Hayır çıkması ihtimalini de görmüyoruz."

Türkiye 16 Nisan tarihinde başkanlık sistemini de öngören anayasa değişiklik teklifini referandumda oylayacak.

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