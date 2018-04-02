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Yabancıya gayrimenkul satışında hedef 8 milyar dolar

02.04.2018 - 11:34
Yabancıya gayrimenkul satışında hedef 8 milyar dolar

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Yetgin, yabancıya gayrimenkul satışında 4,6 milyar dolar seviyesinde olunduğunu belirterek, bu yıl 7-8 milyar dolar mertebesine ulaşmayı beklediklerini söyledi.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin, Türkiye'nin yabancılara gayrimenkul satışında büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak bunun yeterince değerlendirilemediğini ifade etti.

Bu konuda çalışmalar yaptıklarını ve bazı girişimlerde bulunduklarını vurgulayan Yetgin, "Yabancı yatırımcılar satışla ilgili mütekabiliyet yasasının çıkmasından sonra, ikametgah müsaadesi alıyor hatta 1 milyon dolarlık gayrimenkul alan oturma, vatandaşlık hakkını alabiliyor. Fakat biz sektör olarak bu rakamın en azından kısa vadede yüksek olduğunu düşünüyoruz. O nedenle daha düşük, mesela 300 bin dolar mertebesinde olmasını talep ettik. Çalışmalar yapılıyor, 'İnşallah olumlu bir dönüş, düzenleme olacak' diye bekliyoruz." diye konuştu.

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AA'nın haberine göre; Yetgin, son 4-5 yıllık trende bakıldığında satış rakamlarındaki artışın, yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisini teyit ettiği ancak gerçekleşen rakamların yeterli olmadığını ifade ederek, Türkiye'nin kısa vadede 15-20 milyar dolarları yakalaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin bunu sağlayacak coğrafyaya, kültürel altyapıya fazlasıyla sahip olduğuna dikkati çeken Yetgin, "Körfez bölgesinden Yalova, Trabzon, Karadeniz sahilleri; İngiltere'den, Hollanda'dan, Almanya'dan Akdeniz, Ege sahillerinde yani nitelik ve niceliğine göre gayrimenkul anlamında her türlü talebi karşılama imkanımız var." ifadesini kullandı.

Yetgin, döviz kurlarındaki artışa da değinerek, "Tabii ki dövizdeki, dolardaki artış, satın alma gücünü onlar (yabancılar) açısından artırdı. Bu da ayrıca bir rağbet yaratacak diye bekliyoruz." dedi.

"BU YIL İNŞALLAH GELİŞMELER OLUMLU" 

Yabancıya gayrimenkul satışıyla aslında ihracat yaptıklarını, bunun cari açığın kapatılmasına büyük katkı sağladığını dile getiren Yetgin, şunları kaydetti: 

"Bu konuda İspanya gibi başarılı ülkelere baktığımızda, satışlar 100-150 milyar dolarlar mertebesinde. Şu anda 4,6 milyar dolar seviyesindeyiz. Bu rakam, bizim gibi müthiş hazinelere, tarih, kültür turizmi anlamında her türlü bileşenlere sahip ülke için çok düşük. Biz yıllık 15-20 milyar dolarlık satışları hedefliyoruz. Bu yıl inşallah gelişmeler de olumlu, 7-8 milyar dolarlar mertebesine ulaşırız beklentisi içerisindeyiz."

"YABANCIYA SATIŞLARDA ARTIŞ BEKLENTİSİ VAR" 

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun da Türkiye'de terörün azalması ve güven ortamının artmasıyla turizmde çok önemli bir atılım beklediklerini belirtti.

Turizmdeki olumlu gelişmelerin gayrimenkul satışlarına da olumlu yansıyacağını vurgulayan Torunlar, "Gerek Ege, Antalya gibi turistik bölgelerde gerek İstanbul'da, turizmin artmasıyla yabancıya satışlarda da artma beklentisi var. Belki kurların yükselmesi, yabancıları teşvik edecek bir faktör. Dövizi bozdurarak, TL bazındaki gayrimenkulleri almak yabancılar için ciddi bir fırsat hakikaten." diye konuştu.

Türkiye'deki gayrimenkul fiyatlarının, benzer ülkelere göre bire üç, bire beş oranında daha ucuz olduğunu belirten Torun, "İnşallah kurumsal yatırımcılar da Türkiye'ye daha fazla ilgi gösterirler. Dünyada bir para bolluğu var evet ama bunun Türkiye'ye yönelmesi lazım, beklentimiz o." ifadesini kullandı.

Sermaye piyasaları kanalıyla kurumsal yatırımcıların yanı sıra Ortadoğu'dan Balkanlar'a ve Uzak Doğu'ya kadar birçok ülkeden bireysel yatırımcıların da Türkiye'deki gayrimenkullere ilgi gösterdiğini anlatan Torun, "Örnek olarak bizim 3 yıl evvel satışları biten projemiz 'Mall Of İstanbul'da, 40'a yakın ülkeden alıcı var. Türkiye de böyle bir ülke, alıcı, talep alanı geniş." dedi.

"BİZ HALEN 5 MİLYAR DOLARLARDAYIZ"

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da Türkiye'de barındırdığı büyük potansiyele karşılık Türkiye'nin en büyük eksiğinin tanıtım olduğuna dikkati çekti.

Yabancıya konut satışının 5 milyar dolar civarında olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti: 

"Sadece Londra bundan 2-3 yıl önce 48 milyar dolarlık mal sattı. ABD yine 2-3 yıl önceki rakamı veriyorum, 144 milyar dolar. Bunlar korkunç rakamlar ama biz halen 5 milyar dolarlardayız, oralara da yeni geldik. Onun için biz bunu 3-5 sene içinde 15 milyar dolarlar seviyesine oturtabilirsek, 10 yılda 150 milyar dolar dışarıdan bize kaynak girmiş olacak, bu da müthiş bir rakam. Aslında kentsel dönüşümde konuşulan, harcanması gereken para 800 milyar lira, bunun yaklaşık 100-150 milyar lirası harcandı, geri kalanı biz yabancıya mülk satışından çok rahatlıkla Türkiye'ye kazandırabiliriz." 


Etiketler

  • gayrimenkul sektörü
  • Feyzullah Yetgin
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