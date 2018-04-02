Martta en fazla karnabaharın fiyatı arttı

İTO, mart ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 52,86 ile karnabahar, en fazla azalan ürünün ise yüzde 22,77 ile bakla olduğunu açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu yılın mart ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 52,86 ile karnabahar olduğunu duyurdu. İTO tarafından, Mart 2018 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, bu yılın mart ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 79’unun perakende fiyatı artarken, 24 ürünün fiyatı düştü, 139 ürünün fiyatı ise değişmedi.

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Bu dönemde, gıda harcamaları grubunda bulunan karnabaharın fiyatı yüzde 52,86 arttı. Mart ayında fiyatı en fazla artan ürün olan karnabaharı, yüzde 18,41 ile sivri biber, yüzde 17,27 ile mandalina, yüzde 11,99 ile maç giriş bilet ücreti ve yüzde 10,28 ile de elektrik süpürgesi izledi.

FİYATI EN FAZLA AZALAN ÜRÜN BAKLA

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan baklanın fiyatı, bu yılın mart ayında yüzde 22,77 geriledi. Böylece bakla, martta fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Aynı dönemde fiyatında azalış görülen diğer harcama kalemleri ise yüzde 20,76 ile ütü, yüzde 18,36 ile salatalık, yüzde 12,92 ile yatak, yüzde 10,38 ile şehirler arası otobüs bileti ücreti ve yüzde 8,43 ile domates şeklinde sıralandı.