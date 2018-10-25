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Yabancı ekonomistler Merkez Bankası faiz kararı için ne dedi?

25.10.2018 - 16:27
Yabancı ekonomistler Merkez Bankası faiz kararı için ne dedi? | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası beklentiler dahilinde faize dokunmadı. Buna göre, banka politika faizini değiştirmeyerek yüzde 24 seviyesinde sabit tuttu. Yabancı ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizlerde değişikliğe gitmemesinin, TL'nin son haftalarda elde ettiği kazançlara bakıldığında uygun bir karar olduğunu söyledi.

Matys, TCMB'nin politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te sabit bırakmasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, enflasyonun artması ve beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalması riskine dikkati çekti.

Matys, "Ümit ediyoruz ki bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı TCMB'nin güvenilirliğini artırması konusunda kaçırılmış bir fırsat olmayacak. TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmemesi, TL'nin son haftalarda elde ettiği kazançlara bakıldığında uygun bir karar." diye konuştu.

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Matys, faizlerde daha da artışa gitmenin Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri artırması, İtalya'daki mali dram ve jeopolitik risklere karşı TL'ye kalın bir yalıtım tabakası sağlayacağını kaydetti.

"TCMB, ÖNÜMÜZDEKİ 2 AYDA FİYAT İSTİKRARINI GÖZLEMLEYEBİLİR"

ABN Amro Ekonomisti Nora Neuteboom da TCMB faiz kararının beklentiler doğrultusunda olduğunu belirterek, "Son verilere bakıldığında, Türkiye ekonomisinde önemli bir şekilde tekrar dengelenme eğilimi yer alıyor." dedi.

TCMB'nin önümüzdeki 2 ayda fiyat istikrarını gözlemleyebileceğini ifade eden Neuteboom, TL'ye yönelik baskıların azalmasının TCMB'nin, bekle-gör politikasını uygulaması için başka bir neden olabileceğini söyledi.

"MUHTEMELEN BAŞKA FAİZ ARTIŞI YAPMAYACAK"

Capital Economics Kıdemli Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Jason Tuvey ise TCMB'nin, muhtemelen başka faiz artışı yapmayacağını belirtti.

Tuvey, enflasyonun gelecek aylarda biraz daha artabileceğini ancak TL'de önemli bir değer kaybı yaşanmaması durumunda bu artışın faizlerin yükseltilmesi için yeterli bir etken olmayacağını vurguladı.

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio da TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmemesinin beklenen bir karar olduğunu söyledi.


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