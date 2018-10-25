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"Ekonomik büyüme üzerindeki riskler dengeli"

25.10.2018 - 16:37
"Ekonomik büyüme üzerindeki riskler dengeli" | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, "Ekonomik büyüme üzerindeki riskler büyük ölçüde dengeli" açıklamasında bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, faizlerin sabit tutulduğu ve para politikası yaklaşımda değişiklik yapılmadığı kararın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

*Euro Bölgesinden gelen veriler beklenenden biraz daha zayıf

*Para politikasının ekonomiye güçlü destek vermesine hâlâ ihtiyaç var

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*Son veriler Euro Bölgesi'nde geniş tabanlı ekonomik büyümeyi teyit ediyor

*Manşet enflasyon önümüzdeki aylarda bu seviyelere yakın seyredecek, arz/talep enflasyon güçlü değil ama yükseliyor

*ECB elindeki tüm araçlarda gerekli şekilde ayarlama yapmaya hazırız

*Ekonomik büyüme üzerindeki riskler büyük ölçüde dengeli

*Euro Bölgesi ekonomilerindeki ivme kaybı baz senaryomuzu değiştirecek kadar güçlü değil, Aralık tahminlerine bakacağız

*Euro Bölgesi'nde çalışan ücretlerinde görülen artışlar geçici değil


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