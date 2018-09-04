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“Win Eurasia” 2019 ile Türkiye Sanayisi Devler Ligine Çıkacak

04.09.2018 - 10:56 | Son Güncelleme :
“Win Eurasia” 2019 ile Türkiye Sanayisi Devler Ligine Çıkacak

Dünyanın en büyük 6 sanayi fuarını, Endüstri 4.0 konseptiyle tek çatı altında buluşturan Win Eurasia “Geleceğin Parçası Ol” sloganıyla 14 – 17 Mart 2019’da İstanbul’da yine tüm dünya devlerini biraraya getirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz Mart ayında, 22 ülkeden 1.800’ün üzerinde katılımcı ve 146 ülkeden 75.368 ziyaretçiyi ağırlayan Win Eurasia fuarı, 2019 yılında da ABD’den Rusya’ya, Japonya’dan Güney Afrika’ya kadar dünyanın önde gelen sanayi devlerini İstanbul’da buluşturmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en büyük fuar organizatörlerinden, Deutsche Messe’nin İstanbul’da düzenlediği  Uluslararası “Win Eurasia” Fuarı’nın 26.’sı 14 – 17 Mart 2019’da gerçekleştirilecek. Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine; otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara; hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistem, 360 derece imalat sanayii, Endüstri 4.0 konsepti altında, “Win Eurasia” 2019 fuarında yer alacak. Her yıl dünyanın en büyük sanayi şirketlerini bir araya getiren ve 6 büyük Sanayi Fuarını tek çatı altında buluşturan Win Eurasia  fuarının bu yılki konsepti ise “Geleceğin Parçası Ol!”.  

GELECEĞİN FABRİKALARI İÇİN TÜM EKO SİSTEM 14 – 17 MART “WIN EURASİA” 2019’DA!

Win Eurasia 2019 ile ihracat artışının yanında, yurtiçi ziyaretçilere yönelik ürün tanıtımlarıyla ithalatı azaltmayı da hedeflediklerini vurgulayan Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları ifade etti:

“Dünya ticaretindeki değişim dalgası, ihracatçıları uluslararası ihtisas fuarlarında yeni müşteri arayışı konusunda tetikliyor. Win Eurasia’da ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere CIS ülkelerinden Afrika’ya kadar geniş bir katılımla Türkiye’nin sanayicilerinin ihracatını arttıracağı önemli bir platform sunuyoruz. Uluslararası 26.”Win Eurasia” Fuarı,  2019 yılında da 360 derece imalat sanayinin dijital dönüşümde belirleyici platformu olmaya devam edecek. Gerek katılımcıların gerekse ziyaretçilerin sektöre dair tüm bileşenleri tek çatı altında bulmasına olanak sağlayan, Uluslararası “Win Eurasia” Fuarı, yarattığı katmadeğerli iş bağlantılarının yanı sıra, “Endüstri 4.0 Festival Alanı” başta olmak üzere, sektöre dair fuar bünyesinde yer alan Özel Alanlar konsepti ile de sadece Türkiye’den değil, dünya genelinden İmalat sanayii devlerinin ajandalarında şimdiden ziyaret edilecek fuarlar listesinin başında yer alıyor.  

Win Eurasia Fuarı’nın barındırdığı birçok özelliğin yanı sıra, yerli ürün kullanımını destekleyen özel etkinlikler ve B2B ikili iş görüşmeleri organize ediyoruz. Her yıl bünyesine inovatif yenilikleri ekleyen Win Eurasia’nın 2019 yılında Türkiye sanayisine daha fazla katma değer sağlayacağına inancımız sonsuz. Tüm çalışmalarımızı bu amaç doğrultusunda şekillendiriyoruz”.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN GELECEĞİ “WIN EURASİA” İLE HIZ KAZANMAYA DEVAM EDİYOR!

Geçtiğimiz Mart,  Win Eurasia bünyesinde ilki gerçekleştirilen “Endüstri 4.0” Festival Alanı,  14 – 17 Mart “Win Eurasia” 2019’da yeni döneme damgasını vuracak etkinliklerle yer alacak. Win Eurasia Fuarı bünyesinde yer alan, Endüstri 4.0 Festival Alanı ile yerli ve yabancı firmalar, sanayinin yeniden şekillenmesine yön veren, son teknoloji ürün ve hizmetlerini İstanbul’da tanıtma fırsatı bulacak. Uluslararası firmaların; robot, otomasyon teknolojisi, IT çözümleri ve yazılımların yanı sıra network platformlarının da sergileneceği Win Eurasia, dünya sanayi devlerinin son teknolojilerini göstermek için yarışacağı bir vitrin olma özelliğine sahip. İmalat sanayiine 360 derece bakış açısı sağlamayı amaçlayan fuar katılımcılarına otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik gibi teknolojik gelişmeleri de yakından deneyimleme fırsatı sunacak. 

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