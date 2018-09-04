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Rus otomobil üreticilerinden 'TL' kararı

04.09.2018 - 10:45
Rus otomobil üreticilerinden 'TL' kararı

Rus otomobil üreticilerinin Türkiye ile yedek parça ticaretinde dolar yerine yerel para birimlerini kullanacağı belirtildi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov Sputnik'e verdiği röportajda, Rus otomobil üreticisi şirketlerin Türkiye ile parça ticaretinde Türk lirasıyla ödeme yapıp yapmadığı sorusu karşısında şunları söyledi:

"Üreticilerimizin yerel para birimlerine geçip geçmediğini net olarak söylemem. Zira üreticilerimizin sayısı çok fazla. Fakat bir ay önce bir dizi meslektaşımızla yaptığımız görüşmelere göre üreticilerimiz yakın bir zamanda (yerel para birimleri üzerinden ticarete) geçmeye hazırlanıyordu"

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