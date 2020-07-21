Volvo'dan 'toparlanma' öngörüsü | Ekonomi Haberleri

Otomobil üreticisi Volvo, Çin pazarındaki güçlü büyüme ile ikinci yarıda toparlanma öngördü.

Çinli otomobil üreticisi Geely'nin sahibi olduğu Volvo Cars yılın ilk yarısında zarar ederken, satışların yılın ikinci yarısında toparlanmasını beklediğini açıkladı.

Gothenburg merkezli şirket diğer otomobil üreticileri gibi koronavirüs salgınıyla dünya genelinde başlayan tecrit önlemleri sonucu fabrikaları kapatmak zorunda kalmıştı. Salgın tedarik zincirlerini de aksatmıştı.

Volvo, ikinci çeyrekte Çin pazarında güçlü büyüme gördüğünü ve ABD ve Avrupa'da da benzer bir toparlanma beklediğini söyledi.

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CEO Hakan Samuelsson yaptığı açıklamada, "Piyasa beklediğimiz gibi düzelirse, satış hacminin 2019'un ikinci yarısında gördüğümüz seviyelere dönmesini bekliyoruz ve aynı zamanda hedefimiz benzer kâr seviyelerine ve nakit akışına geri dönmek" dedi.

Volvo pazardaki toparlanma sayesinde Ridgeville'deki Charleston fabrikası hariç tüm fabrikalarında üretime geçtiğini belirtti.

Geely'nin 2010 yılında Ford'dan satın aldığı Volvo geçen yılın ilk yarısında 5.52 milyar İsveç kronu kâr etmişti. Şirket bu yıl ise 989 milyon kron, yani 110.2 milyon dolar faaliyet zararı kaydetti. Şirketin ilk yarı gelirleri ise yüzde 14 düşerek 111.8 milyar krona indi.

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