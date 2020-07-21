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UBS'in ikinci çeyrek kârı geriledi

21.07.2020 - 13:02 | Son Güncelleme :
UBS'in ikinci çeyrek kârı geriledi | Ekonomi Haberleri

İsviçre bankası UBS'in ikinci çeyrek net kârı yüzde 11 düştü.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan İsviçre bankası UBS'in net kârı ikinci çeyrekte yüzde 11 düşüşle 1.2 milyar dolar oldu. Bankanın artan menkul kıymet işlem gelirleri koronavirüs salgınında gerileyen bireysel ve kurumsal bankacılık gelirlerini dengelemeye yetmedi.

CEO Sergio Ermotti, "Zorlu bir ortamla karşı karşıya kalmaya devam ederken, değişim hızımızı artırıyor ve adapte ediyoruz, stratejik önceliklerimize odaklanmış şekilde, müşterilerimizi, çalışanlarımızı ve faaliyet gösterdiğimiz ekonomileri destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Uzmanlar bankanın 973 milyon dolar kâr etmesini bekliyordu.

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