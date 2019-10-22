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Volkswagen'den Türkiye açıklaması: Alternatif yer aramıyoruz

22.10.2019 - 14:28 | Son Güncelleme :
Volkswagen'den Türkiye açıklaması: Alternatif yer aramıyoruz | Ekonomi Haberleri

Volkswagen, Türkiye'de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif yer arayışı içinde olmadığını duyurdu.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in (VW) üretim sözcüsü Leslie Bothge AA muhabirine açıklama yaptı. Bothge yaptığı açıklamada, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye’ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz” ifadesini kullandı.

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Volkswagen, Passat ve Skoda Superb modellerini üretmek için Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu.


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