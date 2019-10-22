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BDDK'nın yönetmelik taslağı görüşe açıldı

22.10.2019 - 14:38
BDDK'nın yönetmelik taslağı görüşe açıldı | Ekonomi Haberleri

BDDK'nın hazırlanan bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı görüşe açıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı, kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı.

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik kapsamında, genel karşılıkların, kredi riskine esas tutarın belirlenmesinde standart yaklaşımın kullanıldığı alacakların risk ağırlıklı tutarları toplamının 10 binde 125'ine kadar olan kısmı, katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebiliyordu.

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Yönetmelikte 14 Mart 2018'de yapılan değişiklikle, Ocak 2020'den itibaren, söz konusu tutarların katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmemesine karar verilmişti.

Duyurusu bugün yapılan yönetmelik taslağı ile bu tarihin Ocak 2022'ye ertelenmesi amaçlanıyor. Yönetmelik taslağının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 1 Ocak 2022'den itibaren genel karşılıklar katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmeyecek.

Bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelik, bankalarca uyulması zorunlu olan sınırlamalarda dikkate alınacak özkaynak ve konsolide özkaynak tutarlarının hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.


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