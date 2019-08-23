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Volkswagen'den 'ortaklık' haberlerine yalanlama

23.08.2019 - 09:56 | Son Güncelleme :
Volkswagen'den 'ortaklık' haberlerine yalanlama | Ekonomi Haberleri

Volkswagen Tesla'ya ortak olmak istediği haberini yalanladı.

Volkswagen ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'ya ortak olmak istemediğini belirterek, Volkswagen CEO'su Herbert Diess'in pil ve yazılım teknolojisine sahip olmak için Tesla'ya ortak olmak istediğine ilişkin haberi yalanladı.

Alman iş dünyası dergisi Manager Magazin'de dün yer alan haberde Diess'in pil ve yazılım teknolojisine sahip olmak için Tesla'ya ortak olmak istediği belirtilmişti.

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Volkswagen sözcüsü Reuters'a yaptığı yazılı açıklamada "Manager Magazin tarafından yapılan Tesla'ya ortak olma hakkındaki spekülasyonların dayanağı bulunmuyor" dedi.

Habere göre adı belirtilmeyen bir Volkswagen yöneticisi, habere göre "Diess eğer yapabilecek olsa hemen yola koyulacak" demişti.

Haberde Volkswagen'in Tesla'nın pil ve yazılım gibi alanlardaki teknolojik yetkinliklerini kullanabilmesi için Tesla'ya ortak olması yeterli olacağı ifade edilmişti. Ancak yine haberde satın alma için gereken para için Volkswagen'in kontrol hissesine sahip Piech ve Porsche ailelerinden onay alınması gerektiği yer almıştı.


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