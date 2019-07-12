Volkswagen ve Ford'dan dev anlaşmaya yeşil ışık | Ekonomi Haberleri

Volkswagen ve Ford iş birliklerini elektrikli ve otonom araç teknolojileri konusunda genişletecek, detaylar bugün açıklanacak.

ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor ve Alman Volkswagen AG şu ana kadar ticari araç üretimine odaklanan iş birliklerinin kapsamını elektrikli ve otonom araç teknolojileri alanında genişleteceklerini belirtti.

Ford ve Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen CEO'su Herbert Diess ve Ford CEO'su Jim Hackett'ın, iş birliklerinin kapsamını genişletme kararlarına ilişkin ayrıntıları bugün New York'ta düzenlenecek basın toplantısında açıklayacağı kaydedildi.

Reuters'in haberine göre; şirketler bu yılın Ocak ayında yaptıkları ortak açıklamada, hafif ticari araçlara yönelik işbirliği yapacaklarını açıklamış ve elektrikli araç ve otomatik sürüş teknolojilerinin ortak geliştirilmesi olasılıklarını araştıracaklarını duyurmuştu.