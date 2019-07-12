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Fed Başkanı Powell faiz indirim görüşünü teyit etti

12.07.2019 - 08:35 | Son Güncelleme :
Fed Başkanı Powell faiz indirim görüşünü teyit etti | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell faiz indirim görüşünü teyit ederken, Fed bölgeleri başkanları ABD ekonomisinin güçlü seyrettiğini öngörüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, önümüzdeki haftalarda Fed'in faizleri düşürmesine neden olabilecek küresel risklere odaklanmaya devam ederken, ülkedeki Fed bölgeleri başkanları ABD'de devam eden ekonomik büyüme ve güçlü işletme görünümü ile ilgili daha iyimser bir tablo ortaya koydu.

Fed'in ay sonunda yapacağı toplantıda faiz indirimine gitmesi beklenirken, Powell ve bölgesel Fed başkanlarının karşıt ifadeleri Fed'in karşı karşıya kaldığı ikilemi gösteriyor.

Powell, Çarşamba ve Perşembe günleri Kongre oturumlarında küresel ticaret ve ekonomik risklerin yatırıma zarar verdiğini, enflasyon Fed'in yüzde 2 hedefinin oldukça altında olduğunu ve ABD ekonomik genişlemesinin canlandırılması gerektiğini vurguladı. Ancak Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ve Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ekonominin hala güçlü seyrettiğini ve Fed'in para politikasını gevşetmesine gerek olmadığı öngördüler.


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