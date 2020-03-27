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Volkswagen üretimin durdurulma sürecini uzattı

27.03.2020 - 08:39 | Son Güncelleme :
Volkswagen üretimin durdurulma sürecini uzattı | Ekonomi Haberleri

Volkswagen, talebin düşmesi ve tedarik zincirinde karşılaşılan zorluklar nedeniyle 20 Mart-5 Nisan'ı kapsayan üretimin durdurulması sürecini 4 iş günü uzattı.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'den yapılan açıklamada, Almanya’daki fabrikalarında üretim faaliyetlerinin askıda kalması sürecinin, 4 iş günü ilaveyle 9 Nisan’a uzatıldığı bildirildi.

Kararın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle otomobillere talepteki düşüşün ve tedarik zincirinde karşılaşılan zorlukların bir sonucu olarak alındığı ifade edilen açıklamada, şirketin mümkün olan en kısa sürede üretime devam etmek için çalıştığı vurgulandı.

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İLK AŞAMADA 5 NİSAN'A KADAR ASKIYA ALINACAĞI DUYURULMUŞTU

Volkswagen, 18 Mart’ta yaptığı açıklamada, şirketin Almanya dahil Avrupa'daki bazı tesislerindeki üretim faaliyetlerinin, kıtada hükümetlerin salgının yayılmasını yavaşlatmak için aldığı yeni önlemler ve parça temini konusunda ortaya çıkan belirsizlikler sebebiyle ilk aşamada 20 Mart'tan itibaren 5 Nisan'a kadar askıya alınacağını duyurmuştu.


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