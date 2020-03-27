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S&P, Euro Bölgesi ve İngiltere'yi uyardı

27.03.2020 - 08:50
S&P, Euro Bölgesi ve İngiltere'yi uyardı | Ekonomi Haberleri

S&P, Euro Bölgesi ve İngiltere ekonomisinin yeni tip koronavirüs salgının etkisiyle bu yıl yüzde 2 daralacağını, 2021'de ise en az yüzde 3'lük bir toparlanma göstereceğini öngördü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan (S&P) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik maliyetinin Avrupa için hızla arttığı kaydedildi.

Euro Bölgesi ve İngiltere'nin resesyonla karşı karşıya olduğunun belirtildiği açıklamada, "Kasım 2019'da yaptığımız tahminlere kıyasla, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH), koronavirüs salgınının ekonomik etkileri nedeniyle bu yıl yaklaşık yüzde 2 düşmesini bekliyoruz. Bu, 2020'de 420 milyar Euro'luk bir kaybın olacağını gösteriyor. 2021'de en az yüzde 3'lük bir toparlanma bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Açıklamada, merkez bankaları ve hükümetlerin çalışanlarla şirketlere yardımcı olmak için benzeri görülmemiş mali politika paketlerini hayata geçirdiği hatırlatılarak, hızla alınan cesur politika tedbirlerinin ekonomideki kalıcı kayıpların önlenmesi için önemli olduğu vurgulandı.

Risklerin hala aşağı yönlü olduğunun aktarıldığı açıklamada, salgının öngörülenden daha uzun sürebileceği ve daha çok yayılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, iş yerlerinin 4 aylık bir süre boyunca kapalı kalma ihtimalinin Euro Bölgesi ekonomisinde yüzde 10'lara kadar bir düşüşe neden olabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi.


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