‹ Önceki Haber BDDK'dan önemli 'kuyumcu' uyarısı BDDK'dan önemli 'kuyumcu' uyarısı Sonraki Haber › Golden Global Yatırım Bankası'na faaliyet izni Golden Global Yatırım Bankası'na faaliyet izni

Volkswagen, Navistar'ı almak istiyor

01.02.2020 - 14:55
Volkswagen, Navistar'ı almak istiyor | Ekonomi Haberleri

Volkswagen'ın kamyon birimi Traton, ABD'li Navistar'ı satın almak için 2.9 milyar dolar teklifte bulundu.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen AG'nin ticari kamyon birimi Traton <8TRA.DE> ABD'li kamyon üreticisi Navistar International'ın hisselerini satın almak için 2.9 milyar dolar değerinde teklif verdiğini açıklarken, yatırımcılar teklifin yükselmesini bekliyor.

Navistar hisseleri, Traton'un gece saatlerinde açıkladığı teklifinin ardından borsa kapanışı sonrası yapılan işlemlerde %50 artışla hisse başına 36 doları aştı. Bu yükseliş, yatırımcıların anlaşmanın değerinin Traton'un ilettiği tekliften daha yüksek olmasını beklediklerini gösterdi.

Dünyanın dört bir yanındaki kamyon üreticileri, satışların gerilediği bu dönemde yeni nesil motor ve aktarma organlarını geliştirme maliyetlerini düşürmekte zorlanıyor ve bu yüzden ortaklıklar kuruyorlar. Navistar ve VW, 2017'de elektrikli kamyon geliştirme konusunda işbirliği yapacaklarını söylemişti.

Traton hisseleri bugün %0.4 yükselirken, Volkswagen hisseleri %0.7 geriledi.

Volkswagen, 2016'da %16.8'lik ilk hisseyi satın aldıktan sonra, Navistar'ın geri kalanını satın almakla ilgilendiğini açıklamıştı. Traton ve Navistar, yıllık maliyetleri yılda 200 milyon dolar azaltmayı amaçlayan satın alma ve bazı teknoloji gelişmeleri konusunda işbirliği yapıyor.

Traton, Navistar'ın hisselerinin %16.9'unu kontrol eden Navistar'ın en büyük hissedarı Carl Icahn'ı ikna etmek zorunda kalacak. Refinitiv verilerine göre, Icahn ve diğer iki fon, Mark Rachesky'nin MHR Fon Yönetimi ve Gabelli Fonları, Navistar'ın hisselerinin %40'ına sahip.

Chicago yakınlarında bulunan Navistar, Traton'un teklifini  istenmeyen olarak nitelendirdi ve yönetim kurulunun "Navistar'ın şirket için stratejik planı bağlamında teklifi dikkatlice gözden geçireceğini ve değerlendireceğini" belirtti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
119.140 Değişim: -0,59% Hacim : 14.559 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 119.140 31.01.2020 Yüksek 120.318
Açılış: 120.096
5,9850 Değişim: 0,15%
Düşük 5,9643 01.02.2020 Yüksek 5,9866
Açılış: 5,9759
6,6384 Değişim: 0,62%
Düşük 6,5781 01.02.2020 Yüksek 6,6397
Açılış: 6,5973
305,37 Değişim: 0,78%
Düşük 301,88 31.01.2020 Yüksek 305,87
Açılış: 303,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.