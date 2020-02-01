‹ Önceki Haber Turizmin rekor yılı Turizmin rekor yılı Sonraki Haber › Volkswagen, Navistar'ı almak istiyor Volkswagen, Navistar'ı almak istiyor

BDDK'dan önemli 'kuyumcu' uyarısı

01.02.2020 - 14:44
BDDK'dan önemli 'kuyumcu' uyarısı | Altın Haberleri

Kuyumcular aracılığıyla paralarını yatırım amaçlı işletmek isteyen vatandaşlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu önemli bir açıklama yaptı. Bazı kuyumcuların yüksek kazanç vaadiyle altın ve kıymetli madenleri toplayarak mağduriyetlere sebebiyet verdiğini ifade eden BDDK, önemli bir uyarıda bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son dönemde, kuyum sektöründe faaliyet gösteren bazı işletmeler üzerinden yüksek kazanç vaadi veya kar garantisiyle nakit para ve altın başta olmak üzere kıymetli maden toplanarak oluşturulan mağduriyetler konusunda uyarıda bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son dönemde, kuyum sektöründe faaliyet gösteren bazı işletmeler üzerinden yüksek kazanç vaadiyle nakit para ve kıymetli maden toplanarak mağduriyetler oluşturulduğu belirtilerek vatandaşlardan, tasarruflarını kurum ve diğer ilgili merciler tarafından yetkilendirilen finansal kuruluşlarda değerlendirilmesi istendi.

BDDK'dan yapılan açıklamada, son dönemde, kuyum sektöründe faaliyet gösteren bazı işletmeler üzerinden yüksek kazanç vaadi veya kar garantisiyle nakit para ve altın başta olmak üzere kıymetli maden toplanarak ya da değerlendirilmek üzere emanet adı altında teslim alınarak, karşılığında makbuz, senet, kartvizit ve muhtelif evrak verildiğine, kişilerin maddi kayıplarının oluştuğuna ve muhtelif mağduriyetler yaşandığına yönelik şikayetlerin kuruma ulaştığı bildirildi.
Vatandaşlardan herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için bu kişilere itibar edilmemesi istenen açıklamada, gerek nakit para gerek kıymetli maden şeklindeki tasarrufların kurum ve diğer ilgili merciler tarafından yetkilendirilen finansal kuruluşlarda değerlendirilmesi, tasarruf ve yatırım işlemlerinin yetkili kuruluşlar üzerinden yapılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, tasarruf ya da yatırım amacıyla yetkisiz kişiler tarafından nakit para veya kıymetli maden toplanmasının ilgili Kanunlara aykırılık oluşturacağının ve adli yaptırımlara tabi olduğunun ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacağının hatırlatılmasında yarar görülmektedir. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 150. maddesi gereğince, izin almaksızın banka gibi faaliyet gösteren ya da mevduat kabul eden yahut katılım fonu toplayan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu suçun bir iş yeri bünyesinde işlenmesi halinde bu iş yerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekerrür halinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
119.140 Değişim: -0,59% Hacim : 14.559 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 119.140 31.01.2020 Yüksek 120.318
Açılış: 120.096
5,9850 Değişim: 0,15%
Düşük 5,9643 01.02.2020 Yüksek 5,9866
Açılış: 5,9759
6,6384 Değişim: 0,62%
Düşük 6,5781 01.02.2020 Yüksek 6,6397
Açılış: 6,5973
305,37 Değişim: 0,78%
Düşük 301,88 31.01.2020 Yüksek 305,87
Açılış: 303,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.