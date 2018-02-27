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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

27.02.2018 - 10:07

VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 146.800 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 146.750 puandan başladı. Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 146.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan üzerinde 146.800 seviyesinde dengelendi.

Dün gün boyu pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, yüzde 1,04 artışla 146.475 puandan kapanmıştı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki ilk para politikası sunumunun yakından takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 147.300 ve 147.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirten analistler, olası düşüşlerde ise 144.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti. 


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