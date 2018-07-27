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Vestel Avrupa Çevre Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil edecek

27.07.2018 - 10:26
Vestel Avrupa Çevre Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil edecek

Vestel, kendi tasarladığı ‘atık boya geri kazanım ve kullanım sistemi’ ile Avrupa Çevre Ödülleri kapsamında Türkiye’yi temsil edecek. 14 Kasım’da Viyana’da düzenlenecek ödül töreninde Vestel, ikinci kez ‘Süreç İnovasyonu’ kategorisinde Avrupalı büyük sanayi kuruluşları ile yarışacak.

Vestel, Avrupa Birliği Çevre Ödülleri kapsamında ikinci kez Türkiye’yi temsil edecek. 1990 yılından bu yana 2 yılda bir düzenlenen ödül kapsamında Vestel, ‘süreç inovasyonu’ kategorisinde üst üste finale kalan ilk ve tek şirket oldu. 2016 yılında da aynı kategoride yarışan Vestel, ‘nano krom kaplama’ sistemi ile ikincilik ödülüne layık görülmüştü. Bu yıl 14 Kasım’da Viyana’da düzenlenecek törende Vestel, atık boya geri kazanım ve kullanım sistemleri ile finalde Almanya, İngiltere, İspanya, Avusturya, Macaristan’dan rakipleri ile yarışacak. 

Ödül ile ilgili değerlendirmesinde üretim süreçlerinde çevreye duyarlı bir şekilde hareket ettiklerini belirten Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Biz büyük bir sanayi şirketiyiz. Teknolojik gelişimin yanı sıra çevre odaklı çalışmalar da sürdürülebilirlik vizyonumuzun bir parçası. Ürettiğimiz ürünlerin çevreye duyarlı olmaları, onların sadece daha az enerji harcaması, daha az su tüketmesi anlamına gelmiyor. Üretim süreçlerimizde de inovatif çalışmalarımızı hep çevreye duyarlı bir bakış açısıyla sürdürüyoruz. Avrupa Birliği Çevre Ödülleri gibi şeffaf, tarafsız ve prestijli bir organizasyonda ikinci kez ülkemizi temsil edecek olmaktan büyük gurur duyuyoruz” diye konuştu.

3 PATENTLİ ATIK BOYA GERİ KAZANIM SİSTEMİ

Vestel, Ar-Ge çalışmalarıyla teknoloji üretirken aynı zamanda bu süreçte kullanılacak inovatif üretim teknolojileri de geliştiriyor. Rakipleri ile yarışacağı çevre dostu ‘Atık Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi’ bu teknolojilerden biri. Ortalama boya kullanım verimliliği yüzde 50 seviyesinde olan endüstriyel yaş boya uygulama sistemlerinde, geri kalan yüzde 50 filtre edilerek atık olarak toplanıyor. Vestel’in geliştirdiği ‘Atık Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi’ sayesinde, işletmede kullanılan atık boya partikülleri geri kazanılıp tekrar kullanıma hazır hale getiriliyor. Vestel, bu sistemdeki tüm kimyasal formülasyonları ve makineleri tasarladı. ‘Atık Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi’ tüm endüstriler dahilinde ilk defa Vestel Elektronik tarafından kullanıldı ve 3 adet patent alınarak tescillendi.


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