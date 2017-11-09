Vergi reformu 1,7 trilyon dolar borç getirecek

ABD Kongresi Bütçe Ofisinin analizine göre, vergi reformu tasarısının yürürlüğe girmesi, ülkenin kamu borcunun 2027 yılı itibarıyla 1,7 trilyon dolar artmasına neden olacak.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Cumhuriyetçi Partinin "Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası" başlıklı önergesini analiz etti. Kuruluşun tahminlerine göre, vergi reformu teklifinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi, ülkenin kamu borcunu 2027 yılı itibarıyla 1,7 trilyon dolar artıracak. Bu rakam, mevcut vergi sisteminin devam ettirilmesi durumunda ise 1,5 trilyon doların altında kalacak.

Reform tasarısı çerçevesinde kamu borcu-gayrisafi yurt içi hasıla oranının 2027 yılı itibarıyla yüzde 97,1'e ulaşacağı tahmininde bulunan CBO, bu oranın mevcut vergi sisteminin sürdürülmesi halinde yüzde 91,2'de sınırlı kalmasını öngörüyor.

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ABD Kongresinin partilerüstü bürokratik kurumu CBO'nun söz konusu projeksiyonları, vergi kanunlarının 30 yılı aşkın süredir ilk kez değiştirilmesini hedefleyen vergi reformunun, ülkenin mali pozisyonunu olumsuz etkileyebileceğine işaret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti için büyük önem taşıyan reform teklifi, kurumsal vergi oranının tek hamlede ve kalıcı olarak yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirilmesini öngörüyor.

Tasarı ayrıca, mevcut durumda 7 dilimden oluşan bireysel gelir vergisi oranlarının yüzde 12, 25, 35 ve 39,6 olmak üzere 4 dilime indirilmesini de içeriyor.