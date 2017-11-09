‹ Önceki Haber Vergi reformu 1,7 trilyon dolar borç getirecek Vergi reformu 1,7 trilyon dolar borç getirecek

Türk Hava Yolları kârını açıkladı

09.11.2017 - 08:53

Türk Hava Yolları'nın üçüncü çeyrek net karı 2.4 milyar TL oldu.

Türk Hava Yolları'nın KAP'a gönderdiği üçüncü çeyrek mali sonuçlara göre geçen yıl aynı dönem net kâr ise 548 milyon TL olarak gerçekleşti. Finansal sonuçlara göre geçen sene üçüncü çeyrekte 8.66 milyar lira olan toplam hasılat ise bu sene aynı dönemde 12.66 milyar TL oldu.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

THY tarafından gönderilen yazılı açıklamada da "Türk Hava Yolları yıl başından itibaren uyguladığı mali disiplin ve dinamik talep yönetimi uygulamaları ile 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 939 milyon dolar, dokuz aylık döneminde ise 956 milyon dolar esas faaliyet kârı gerçekleştirerek, tarihinin en yüksek kârına ulaştı" denildi.


‹ Önceki Haber Vergi reformu 1,7 trilyon dolar borç getirecek Vergi reformu 1,7 trilyon dolar borç getirecek
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
111.895 Değişim: 0,00% Hacim : 7.816 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 111.895 08.11.2017 Yüksek 111.895
Açılış: 111.895
3,8742 Değişim: 0,14%
Düşük 3,8596 09.11.2017 Yüksek 3,8745
Açılış: 3,86855
4,4991 Değişim: 0,25%
Düşük 4,4791 09.11.2017 Yüksek 4,4995
Açılış: 4,488
159,93 Değişim: 0,38%
Düşük 159,01 09.11.2017 Yüksek 160,04
Açılış: 159,32
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.