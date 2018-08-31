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Varlık Barışı'nda ek süre

31.08.2018 - 15:34
Varlık Barışı'nda ek süre

Tam mükellefiyete tabi kişi ve kurumlara Varlık Barışı kapsamında tanınan süre 6 ay uzatıldı.

Varlık Barışı kapsamında, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumlara kazançlarını ülkeye transfer etmeleri halinde kurumlar vergisinden muafiyet tanınması uygulaması 6 ay uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına göre, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların; kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları, bu kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları ile yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançlarını yıl sonuna kadar ülkeye transfer etmeleri halinde kurumlar vergisinden muaf tutulmaları uygulamasının zaman sınırlaması 31 Aralık'tan itibaren altı ay uzatıldı.


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