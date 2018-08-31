KOBİ destek projesi yeniden başlıyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, KOBİ destek projesinin bu yıl yeniden başlatılacağını duyurarak, geçen seneki programa 2 bankanın katıldığını bu yıl bu sayının 8'e çıktığını bildirdi. Pazartesi günü başlayacak kredi başvurularında faiz oranı yüzde 1.85, azami tutar ise 200 bin TL olacak.

"Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı", Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ Destek Kredisi’nin KOBİ'lere önemli bir finansman desteği sağlayacağını belirterek, "Normalde bugün paranızı bankaya mevduata koysanız bankadan yüzde 22-23 mevduat faizi alıyorsunuz. Kredi kullanmak isteyen KOBİ’lerimiz ise maalesef yüzde 30’ları aşan faizlere maruz kalıyorlar ama Destek Kredisi kullanınca aylık 1,85, yıllık 22 ödeyeceksiniz. Yani KOBİ’lerimiz mevduat faizi civarında, normal kredi faizlerinin ise 8-10 puan altında kredi kullanabilecek.

Pazartesi gününden itibaren üye KOBİ’lerimiz oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile çalıştıkları banka şubesine başvurabilecekler. KOBİ Destek Kredisi faizimiz aylık yüzde 1.85 olacak. Yani yıllık faiz yüzde 22 olacak. Bir üyemiz azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Ve kredi 6 ay ana para ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay olacak. Kredinin yüzde 85’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Yani KOBİ’lerimizin çok ciddi bir teminat sıkıntısı olmayacak" diye konuştu.

Kamu, reel sektör ve finans sektörü paydaşlarının KOBİ’lere nitelikli finansman desteği için bir araya geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Aslında bu 2017 yılında başlattığımız, Cumhurbaşkanımızın ‘Finansmanda İnovasyon’ adını verdiği Nefes Kredisi’nin devamı da niteliğinde. Nefes Kredisi ile KOBİ’lerimize 2017’de 5 milyar liralık, 2018’in ilk yarısında da 7,5 milyar liralık kaynak sağlamıştık. Geçtiğimiz sene 2 bankayla başlattığımız bu hizmet yarışına, bugün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanımız Hüseyin Aydın Bey’in de gayretleriyle 8 banka ile devam ediyoruz. Artık daha güçlü yürüyoruz. Öncelikle bu proje reel sektör ile finans sektörünün güç birliği yaptığı önemli bir projedir.” diye konuştu.

Oda ve borsaların desteğiyle 2-3 ay içinde KOBİ’lere 10 milyar liraya kadar yeni kredi imkanı sağlanmış olacağını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Çok önemli bir dönemde reel sektör ve finans sektörü el ele verip KOBİ Destek Kredisi’ni yeniden başlatıyoruz. Piyasada olumsuz hava oluşturmaya çalışanlara inat, “TOBB, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Kredi Garanti Fonu (KGF) olarak buradayız’ diyoruz. Burada tüm banka genel müdürlerine yaptıkları önderlik için çok teşekkür etmek istiyorum. Aramıza yeni katılan İş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası’na da hoş geldiniz diyorum.”

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