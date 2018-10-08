Vakıfbank'tan 300 milyon dolarlık seküritizasyon
Vakıfbank 300 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli seküritizasyon finansmanı temin ettiğini duyurdu.
Vakıfbank'tan KAP'a yapılan açıklamada, finansmanın yurt dışı nakit havale akımlarına dayalı ve hazine işlemlerine dayanan seküritizasyon programı kapsamında, gelecekteki nakit akışı işlemi ve hazine finansmanı işlemi de dahil olmak üzere yapının gerektirdiği diğer işlemleri gerçekleştirmek suretiyle temin edildiği belirtildi.
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