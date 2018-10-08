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Boyner'den enflasyonla mücadeleye destek

08.10.2018 - 16:52
Boyner'den enflasyonla mücadeleye destek

Boyner Grup enflasyonla mücadeleye destek için tüm şirket ve markalarında yüzde 10 indirim uygulayacak, oran zamanla artacak.

Boyner Grup, enflasyonla mücadeleye destek için tüm şirket ve markalarında yüzde 10 indirim uygulayacağını, takip eden dönemlerde bu oranın daha da artacağını duyurdu.

Boyner Grup'tan yapılan açıklamada, grubun tüm perakende şirketlerinde müşterilerin alım gücüne destek olmak için satış kampanyaları, indirimler ve ödeme kolaylıklarını da içeren bir eylem planını hayata geçirme kararı aldığı; bu eylem planına ek olarak Beymen Grup markalarında yüzde 10 indirim uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Grup şirketleri önümüzdeki dönemde müşterilerinin alım gücünü koruyacak ve artan enflasyon yükünü hafifletecek özel kampanyalar, indirimler, taksit fırsatlarını devreye alacak. Bunun yanı sıra Grup, Boyner Grup şirketleri tarafından üretilen ve 500'ün üzerindeki mağaza ve e-ticaret sitesinde satılan Boyner Grup markalarında yüzde 10 indirim uygulayacak.... Takip eden dönemlerde ise bu oran daha da artacak" denildi.

Açıklamada, yüzde 10 indirimin Boyner Grup bünyesindeki 30'un üzerinde markada geçerli olacağı ifade edildi.

 


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