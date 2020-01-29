Vakıfbank eurobond ihracı için bankalara yetki verdi | Ekonomi Haberleri

Vakıfbank 5 yıl vadeli eurobond ihracı için bankalara yetki verirken; ihraçta ilk getiri beklentisi yüzde 5.875 - yüzde 6 olarak açıklandı.

Vakıfbank'ın Şubat 2025 vadeli dolar cinsi eurobond ihracı için bankaları yetkilendirirken tahvil ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 5.875 ile yüzde 6 aralığında açıklandı. Bankacıların verdiği bilgiye dayandırılan IFR haberinde ihracın bugün tamamlanacağı ifade edildi.

Habere göre, Vakıfbank ihraç için Banca IMI, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, ICBC, NatWest Markets, Societe Generale ve Standard Chartered'ı yetkilendirdi.

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