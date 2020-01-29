‹ Önceki Haber Elektrik üretimi kasım ayında geriledi Elektrik üretimi kasım ayında geriledi Sonraki Haber › Gram altın kaç lira oldu? Gram altın kaç lira oldu?

Vakıfbank eurobond ihracı için bankalara yetki verdi

29.01.2020 - 11:50 | Son Güncelleme :
Vakıfbank eurobond ihracı için bankalara yetki verdi | Ekonomi Haberleri

Vakıfbank 5 yıl vadeli eurobond ihracı için bankalara yetki verirken; ihraçta ilk getiri beklentisi yüzde 5.875 - yüzde 6 olarak açıklandı.

Vakıfbank'ın Şubat 2025 vadeli dolar cinsi eurobond ihracı için bankaları yetkilendirirken tahvil ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 5.875 ile yüzde 6 aralığında açıklandı. Bankacıların verdiği bilgiye dayandırılan IFR haberinde ihracın bugün tamamlanacağı ifade edildi.

Habere göre, Vakıfbank ihraç için Banca IMI, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, ICBC, NatWest Markets, Societe Generale ve Standard Chartered'ı yetkilendirdi.

##$HABER_1459867$##

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
120.100 Değişim: 0,25% Hacim : 8.385 Mio.TL Son veri saati : 16:29
Düşük 119.506 29.01.2020 Yüksek 120.741
Açılış: 120.586
5,9584 Değişim: 0,29%
Düşük 5,9367 29.01.2020 Yüksek 5,9609
Açılış: 5,9413
6,5536 Değişim: 0,06%
Düşük 6,5379 29.01.2020 Yüksek 6,5600
Açılış: 6,5498
300,87 Değişim: 0,36%
Düşük 298,70 29.01.2020 Yüksek 301,24
Açılış: 299,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.