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Elektrik üretimi kasım ayında geriledi

29.01.2020 - 10:23 | Son Güncelleme :
Elektrik üretimi kasım ayında geriledi | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,52 azalışla 23 milyon 137 bin megavatsaate düştü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2019 Kasım Ayı Elektrik Piyasası Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 25,67'si ithal kömür, yüzde 24,04'ü doğal gaz, yüzde 17,47'si linyit, yüzde 16,10'u ise barajlı hidroelektrik santrallerinden karşılandı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, akarsu, taş kömürü, biyokütle, asfaltit, fuel-oil, güneş ve motorin izledi. Böylece toplamda lisanslı elektrik üretimi geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,52 düşüşle 23 milyon 137 bin megavatsaate geriledi.

ABONE SAYISI

Geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre elektrik abone sayısı yüzde 2,45 artarak 44 milyon 873 bine ulaştı.

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Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 1,9 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısı da yüzde 3,88 azalırken, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 16,44, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,34, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı ise yüzde 2,84 arttı.

FATURALANAN TÜKETİM MİKTARI

2019 Kasım'da faturalanan tüketim miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,51 artışla 18 milyon 864 bin megavatsaat oldu. Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 43,4'ü sanayi, yüzde 25,5'i ticarethane ve yüzde 23,57'si de mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 5,36'sı tarımsal sulama ve yüzde 2,14'ü de aydınlatma kaynaklı gerçekleşti.

KURULU GÜÇ

Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,32 artarak 85 milyon 30 bin megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 30,53'ü doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,28'i barajlı hidroelektrik, yüzde 11,88'i de linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalanı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler arasında paylaşıldı.


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