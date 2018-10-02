Vakıf Katılım'dan 300 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı

Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla 300 milyon TL tutarında, 107 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığı ile 300 milyon TL tutarında, 107 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vakıf Katılım olarak, sektördeki temel misyonumuzu sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektörü ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisini daha da büyütmek olarak görüyoruz.Hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dâhil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışmalarımıza yön veriyoruz.Bu vizyon doğrultusunda 26 Eylül 2018 tarihinde, 300 milyon liralık, nitelikli yatırımcıya satış yöntemini kullanarak kira sertifikası ihracı aracılığıyla fon sağladık.2018 yılı içerisinde şu ana kadar 17 tertip ihraç ile toplamda yaklaşık 3 milyar TL'lik kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladık ve tedavülde yaklaşık 1.6 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor.2017 Haziran ayında başlayan kira sertifikası ihraçlarımızla son 15 ay içerisinde bankamıza toplamda yaklaşık 4.7 milyar TL’lik bir kaynak sağlamış olduk.Bu şekilde kira sertifikaları alanında sektöre katkı sunmaya, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve katılım bankacılığında referans bir kurum olma hedefimize uygun şekilde ekonomiye destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

“7 AYDA EKONOMİYE 16.9 MİLYAR TL DESTEK SAĞLADIK”

2018 Temmuz sonu itibariyle Vakıf Katılım’ın elde ettiği finansal verileri de paylaşan Göktaş, büyük bir titizlikle ve gayretle yürüttükleri çalışmalar neticesinde önemli bir büyüme ivmesi yakaladıklarını söyledi.

2023’te sektör lideri olma yolunda emin adımlarla yol aldıklarını dile getiren Göktaş, sözlerine şöyle devam etti: “Vakıf Katılım olarak aktif büyüklükte 2017 yıl sonuna göre yüzde 20’lik bir büyüme sergiledik ve 2018’in ilk yedi ayında 17,8 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla, öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk. Bu doğrultuda 2018 Temmuz sonuna kadar kullandırdığımız fonlarımız (nakdi + finansal kiralama + gayri nakdi) 16,9 milyar TL, topladığımız fonlar da 13,1 milyar TL oldu.Sergilediğimiz başarılı performans doğrultusunda şube ağımızı da hızla genişletmeye; ekonomide yaşanan tüm sıkıntılara rağmen ülkemize güvenmeye ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda bankaların şube kapattıklarına şahit olduğumuz bir dönemde, 81 şubeye ulaşarak ülke coğrafyasının büyük bir kısmına erişir hale geldik. 2018 yıl sonuna kadar yapacağımız yeni şube yatırımları ile 90 şube sayısını aşmayı ve yaklaşık 1200 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz.”

Etiketler