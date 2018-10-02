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Trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 34 azaldı

02.10.2018 - 10:40
Trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 34 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ağustos ayında önceki aya göre yüzde 34; geçen yıl aynı döneme göre yüzde 40.9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı motorlu kara taşıtları verilerinden öne çıkan bazı detaylar şöyle: Ağustos'ta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 34 azaldı; azalış otomobilde yüzde 34.4, minibüste yüzde 30, otobüste yüzde 12.4, kamyonette yüzde 46.2, kamyonda yüzde 41.1, motosiklette yüzde 26.4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 33.9, traktörde yüzde 29.4 olarak gerçekleşti.

Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 40.9 azaldı; düşüş otomobilde yüzde 41.8, minibüste yüzde 65.5, otobüste yüzde 60.8, kamyonette yüzde 61.4, kamyonda yüzde 56.7, motosiklette yüzde 12.5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 70.8, traktörde ise yüzde 38.5 oldu.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 22.77 milyon olurken, bunun yüzde 54.3'ünü otomobil oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde 697,230 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 145,517 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi; böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 551,713 adet arttı.

 


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