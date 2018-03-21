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Uyum mağazalarının devrine mahkemeden onay

21.03.2018 - 14:34

Makro Market AŞ, bünyesindeki 73 mağazanın Migros’a satışına ilişkin icra hukuk mahkemesinde de onay çıktı. Satış kararına Rekabet Kurulu’nun da onay vermesi ile birlikte hisse devir işlemi resmen sonlanmış olacak.

Songör Ailesi'nin sahip olduğu Makro Market'in 253 mağazası bulunuyordu. Söz konusu mağazaların bir bölümü Makro, bir bölümü ise Uyum adı ile faaliyet gösteriyor. 1.7 milyar lira cirosu olan Makro, içinde bulunduğu mali sıkıntıyı aşamayınca mahkemeden konkordato talebinde bulundu. Yapılan yargılama sonrası şirketin yönetimi için 3 kişilik konkordato komiseri heyeti atandı.

Makro Market ile ilgili yargılama süreci devam ederken, Uyum Marketlerin satışı için de bir takım görüşmeler yapıldı. Migros ile yürütülen görüşmelerde ise önemli bir aşama geçilmişti. Taraflar masadan el sıkışarak kalktı. Varılan anlaşmayı mahkemenin onayı için de yapılan başvuruda bugün karar çıktı.

Ankara 13. İcra Hukuk Mahkemesi, şirket avukatı Fidel Okan'ın başvuru üzerine, satış kararına onay verdi. Kararda yer alan bilgilere göre satış bedeli 105 milyon TL olarak belirlendi. Söz konusu tutarın 30 milyon lirası peşin kalan kısmı 36 taksit halinde ödenecek.


Etiketler

  • Uyum
  • mali sıkıntı
  • şirketin yönetimi
  • Makro Market
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