"Boğa piyasası henüz sona ermedi"

Bu yıl başında piyasalardaki küresel satış dalgası boğa piyasasının sona erdiği konusunda yatırımcıları endişelendirmişti, ancak Credit Suisse'e göre boğa piyasası henüz sona ermiş değil...

İsviçreli bankacılık devi Credit Suisse'in Küresel Yatırım Danışmanı Michael Strobaek Hong Kong'taki bir konferansta portföylerine hisse senedi eklemeye devam ettiklerini belirterek "Boğa piyasasının henüz sonlandığını düşünmüyoruz" ifadesini kullandı.

Strobaek, Euro Bölgesi ve gelişen ülke piyasası hisse senetlerini tercih ettiklerini, enerji, finans ve telekomünikasyon sektörlerinin favorileri olduğunu belirtti. ABD ve Kanada'nın ise tercihlerinin en alt sırasında olduğunu söyledi.

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Strobaek piyasaların 2016'da Brexit ve Donald Trump'ın ABD Başkanlık seçimini kazanması gibi jeopolitik risklerle çalkalandığını ancak bunların piyasalara giriş fırsatı oluşturduğunu ifade etti.

Strobaek "Yılın başında enflasyonun ivmeleneceği beklentisi yatırımcıların paniklemesine neden oldu ve 2018'in tüm kazançları silindi ancak bu boğa piyasasının sonuna yaklaşıldığına işaret etmiyor" dedi.

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